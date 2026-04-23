27 مايو أول أيام عيد الأضحى فلكياً

أعلن مجمع الشارقة للفضاء والفلك، التابع لجامعة الشارقة، عن نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بظروف رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، مؤكداً أن الحسابات تشير إلى أن الأربعاء 27 مايو 2026 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكياً.

وأوضح أن يوم عرفة «9 ذو الحجة 1447هـ» سيوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، وبناء على التوقعات فإن الاثنين 18 مايو 2026 غرة شهر ذي الحجة.

وبينت الحسابات التفصيلية، التي أجراها المجمع أن الاقتران السطحي للهلال سيحدث الساعة 00:17 صباح الأحد 17 مايو 2026 «29 ذو القعدة 1447هـ» بتوقيت دولة الإمارات، وعند غروب شمس ذلك اليوم سيكون الهلال قد وصل إلى عمر 18 ساعة و39 دقيقة، مع فترة «مكث» في الأفق، تستمر لمدة 57 دقيقة، وهي مدة تعتبر كافية لرؤية الهلال بالعين المجردة في حال صفاء الأجواء.

وأشار الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، إلى أن المجمع زود مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بهذه البيانات العلمية الدقيقة لدعم جهود المجلس في تحري الأهلة، واتخاذ القرارات الشرعية المبنية على التكامل بين العلم والشرع.

واختتم المجمع تقريره بالتأكيد أن هذه الحسابات لأغراض علمية وفلكية فقط، مشدداً على أن الإعلان الرسمي عن بدايات الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية من الاختصاص الحصري للجهات الرسمية والشرعية المختصة في الدولة.