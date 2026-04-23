حاكم الشارقة يطلق تطبيق ومنصة القواسم الرقمية

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، تطبيق ومنصة القواسم المنصة الرقمية المتخصصة بتوثيق تاريخ عائلة القواسم، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية توثيق الأنساب وصلة الأرحام، مشدداً سموه على ما تحمله هذه القيم من معانٍ عظيمة في ترابط المجتمع وتماسكه، موضحاً سموه أن المقصود بمد العمر هو التوفيق والإعانة على استثماره بالخير والعمل الصالح، لا الزيادة العددية في السنوات. وبين سموه أن صلة الرحم تسهم في تعزيز الروابط بين الناس، حيث أن الأنساب تجمع الأفراد وتقرب بينهم، ما ينعكس إيجاباً على تكوين مجتمع متماسك يسهل إدارته وتسيير شؤونه بتوحد أفراده على رأي واحد وقلب واحد.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن استعداده لدعم كل من يسعى إلى توثيق الأنساب، مستنداً إلى ما يمتلكه من علم ومعرفة وعلاقات واسعة.

وشدد سموه على ضرورة استمرار التواصل بين أفراد الأسرة، والعمل على تنمية الأجيال وتربيتهم على الأخلاق الحميدة والطيبة، والالتزام بالصلاة والعبادة، بما يعزز مكانة الأسرة في المجتمع ويسهم في بناء مجتمع متماسك يسوده التآلف والمحبة.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول تطبيق ومنصة القواسم، الذي يوثق تاريخ عائلة القواسم، ويقدمه بصيغة معاصرة تجمع بين الدقة العلمية، وإتاحة الوصول الميسر، ووضوح العرض ضمن بيئة رقمية متكاملة.

وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على مميزات تطبيق ومنصة القواسم.