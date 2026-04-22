إطلاق علامة «موائم» لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق والخدمات

أطلق مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم علامة «موائم» لتكون إطاراً وطنياً يرسّخ مفاهيم الإتاحة والتصميم الشامل، مستفيداً من المبادرات الحكومية القائمة، وفي مقدمتها نظام تقييم سهولة الوصول «سهل» الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بما يعزز تطوير بيئات أكثر شمولاً واستدامة لجميع أفراد المجتمع، في خطوة تعكس تطور المنظومة الحكومية في إمارة أبوظبي وتكامل جهودها نحو تحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال حلقة شبابية بعنوان «نحن موائمون لهم أينما كانوا» استضافها «ياس مول» بإمارة أبوظبي ونظمها مجلس شباب هيئة زايد لأصحاب الهمم، بالتعاون مع شركة الدار العقارية ومجلس شباب الظفرة ومجلس شباب مؤسسة المباركة. حضر الحلقة معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وحصة عبدالرحمن تهلك، وكيل مساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين بوزارة الأسرة، وعبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وحمدة خليفة، الوكيل المساعد لوزارة تنمية المجتمع، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل بالإنابة، وشيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

جمعت الجلسة الشباب وصنّاع القرار لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطوير المرافق والخدمات، واستشراف آفاق الابتكار في تطبيق معايير الإتاحة، إلى جانب إبراز دور التخطيط الحضري والشراكات في بناء بيئات أكثر جاهزية واحتواءً، وأسفرت عن توصيات عملية تدعم تطوير السياسات، وتعزز الحوار المستدام بين مختلف الأطراف.

نهج راسخ

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي، إن دولة الإمارات لطالما تبنت نهجاً راسخاً يضع كرامة الإنسان في صميم أولوياتها، ويعمل على تهيئة بيئات متكاملة تضمن تكافؤ الفرص وتمكين الجميع من المشاركة الفاعلة في المجتمع، بما يترجم رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بأن الشمول يشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، تتكامل فيه الجهود لتوفير بيئة داعمة تمكّن مختلف فئات المجتمع من تحقيق إمكاناتهم والاندماج الكامل في مسيرة التنمية.