«تنفيذي الشارقة» يعتمد الهيكل التنظيمي لـ«هيئة الآثار»

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

وبارك المجلس لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حصاد الموسم الرابع لمزرعة القمح، وإطلاق منصة «مزرعتي»، التي تستهدف تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنتجات والمحاصيل الزراعية العضوية، ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة ويعزز استدامتها.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، وخطط التطوير في مختلف القطاعات، والتي تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز من كفاءة منظومة العمل الحكومي في إمارة الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تمكين الجهات الحكومية من أداء أدوارها بكفاءة أعلى، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يحقق مستويات متقدمة من التميز والاستدامة في العمل الحكومي، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي لهيئة الشارقة للآثار.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار حرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم قطاع الآثار، وتعزيز الجهود الرامية إلى حفظ وصون الموروث الثقافي، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز حضاري وثقافي رائد على المستويين الإقليمي والدولي، ووجه المجلس برفع مشروع الهيكل التنظيمي إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.

واعتمد المجلس قراراً بشأن رسوم خدمات مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة، وذلك في إطار تنظيم ممارسة المهنة وتطوير آليات العمل القضائي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز جودة التقارير الفنية، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف وفق أفضل الممارسات المعتمدة.

واطلع المجلس على تقرير تناول المجمعات السكنية وأثرها في دعم واستقرار الأسر.