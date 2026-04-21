سلطان بن أحمد يشهد توقيع اتفاقية لتطوير التقنيات ورفع كفاءة المشاريع في الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، صباح أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة ومجموعة سيسكا هينيسي، وذلك في منطقة الجادة.

وقّع الاتفاقية راشد علي آل علي، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وكوستاس تسيكوراس، مدير عام مجموعة سيسكا هينيسي في الإمارات. تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار متكامل للتعاون الاستراتيجي بين هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال ومجموعة سيسكا هينيسي، بما يعزز التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية، لا سيما في قطاع مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية المرتبطة بها، بما يسهم في دعم تطوير منظومة التقنيات المتقدمة في إمارة الشارقة ورفع كفاءة المشاريع المستقبلية المقترحة، وتحقيق الأهداف الطموحة للهيئة في مجالات تخصصها التقني والفني.

وتنصّ الاتفاقية على فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات تطوير الأعمال والترويج المتبادل للخدمات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتقديم حلول مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز تنافسية إمارة الشارقة، ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية، كما تدعم الاتفاقية جهود مجموعة سيسكا هينيسي للتوسع في الإمارة، عبر تقديم التسهيلات والتنسيق لبدء أعمالها في الإمارة، بما يسهم في تطوير علاقات هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال الدولية.

وبموجب الاتفاقية ستتمكن هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال من الاستفادة من خبرات مجموعة سيسكا هينيسي المتنوعة في مجالات الاتصال والتقنية في إمارة الشارقة، حيث تُعد المجموعة التي تأسست في العام 1928من الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الهندسية المتكاملة، وتمتلك خبرة واسعة في تصميم وتشغيل المرافق الحيوية ومراكز البيانات عبر شبكة عالمية، ما يتيح للهيئة توسيع أعمالها وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الاتصال وتقنية المعلومات والبيانات. وتفضل سمو رئيس هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال بتسلّم درع مجموعة سيسكا هينيسي التذكارية، كما أهدى سموه درع الهيئة إلى مدير عام الشركة.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي موظفي هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، مستمعاً سموه إلى شرح مفصل من الموظفين حول أدوارهم في أداء المهام الموكلة لهم، والتي تتواكب مع اختصاصات الهيئة، بما يرتقي بمستواها ويحقّق أهدافها في مختلف المجالات، وتفضل سموه بالتقاط الصور التذكارية معهم.