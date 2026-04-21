بدور القاسمي: «إنانا» تستحضر سِيَر نساء شكلن سردية المنطقة

رسّخت «إنانا»، أول دار عالمية تُعنى بمفهوم «الفخامة الأسطورية»، والتي أسستها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، حضورها عبر محطة مفصلية في مسيرتها، تجلّت في تقديم تجربة غامرة يومي 18 و19 أبريل الجاري، في «بيت اللّوال» التاريخي بقلب الشارقة.

وأعادت هذه الفعالية إحياء الروح النابضة لهذا الصرح التراثي العريق، الذي يمتد تاريخه لأكثر من قرن، ليتحوّل إلى لوحة حيّة تتجلى فيها هيبة المُلك النسائي القديم، وبراعة الحِرفية المتقنة، وأناقة التصميم المعاصر، في تجربة آسرة اصطحبت الضيوف إلى عوالم «إنانا» الحسية الغنية بالدلالات.

وشّكلت الفعالية حلقة وصل فريدة بين الماضي والحاضر، في سردية متكاملة أعادت وصل المرأة المعاصرة بجذورها الممتدة إلى سلالة الملكات العربيات اللواتي حكمن وأسهمن في صياغة ملامح الحضارات القديمة. وقد جرى تنسيق كل تفصيلة بعناية لتكون جزءاً من منظومة تفاعلية غامرة، صُممت بعناية لاستحضار مفاهيم القوة والسيادة الكامنة في جوهر كل امرأة، وترجمتها إلى تجربة معيشة تتجاوز حدود العرض التقليدي.

وبهذه المناسبة، صرّحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «لم تكن «إنانا» عند انطلاقتها مجرد علامة تجارية، بل انبثقت كرحلة بحث معمّقة في سِيَر النساء اللواتي أسهمن في تشكيل السردية التاريخية لمنطقتنا، رغم ما تعرض له أثرهن من تغييب عبر الزمن. ومع التعمّق في تلك الحكايات، تبيّن أن حضور تلك الملكات لم ينقطع، بل لا يزال قابلاً للاستحضار والتجدد. فكل قطعة ضمن هذه المجموعة تحمل في طيّاتها حكاية متفردة وجوهراً خاصاً، وارتداء إبداعات «إنانا» يُمثّل فعل استدعاء لذاكرة عريقة، تُعيد كل امرأة صياغتها وفق رؤيتها وتجربتها الخاصة».

أعماق التراث

وفي رحاب العمارة الآسرة لـ«بيت اللّوال»، تكشفت ملامح هذه التجربة على امتداد أمسيتين، قدّمت كل منهما مدخلاً متفرداً لاستكشاف عوالم «إنانا»، حيث تداخلت السردية البصرية بالحسّية في تناغم مدروس يعمّق الارتباط بين الزائر والهوية التي تجسّدها الدار.

واستُهلت الفعالية باستقبال الضيوف في «غرفة إنانا»، ذلك الفضاء الذي استُلهمت تفاصيله من شموخ ملكات العرب في العصور القديمة ومن رمزية الأساطير السومرية الخالدة، قبل أن تفتتح الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الأمسية بكلمة ترحيبية رسمت ملامح التجربة، لتتبعها جلسات تنسيق أزياء شخصية، وتجربة حسية غامرة تنساب فيها نفحات العطور الآسرة في فضاء مشحون بالدلالات.