حاكم الشارقة: إنشاء مزرعة جديدة للقمح لمضاعفة الإنتاج والوصول إلى الأسواق العالمية

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، حفل حصاد الموسم الرابع لمزرعة القمح «سبع سنابل»، كما أطلق سموه شكولاتة «قَند» الفاخرة، والمنصة الرقمية المتكاملة التي تقدم خدمات دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة، لتمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وذلك في منطقة مليحة.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة في كلمة خلال حفل الحصاد أن صُنع الله تعالى هو الأكمل والأحسن، ومحذراً من التلاعب بخلق الله أو تغييره.

وأشار سموه إلى أن العديد من الأمراض تعود في أسبابها إلى الغذاء غير الصحي، نتيجة التدخلات بإضافة المواد الكيماوية والحافظة، بدافع الطمع والجشع على حساب صحة الإنسان. وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالسمعة الطيبة التي اكتسبتها منتجات الإمارة في العديد من الدول، نتيجة إرجاعها إلى أصلها الطبيعي، كاشفاً سموه عن استفادة 580 مزارعاً من مبادرة توزيع بذور القمح.

وأكد سموه أن دائرة الزراعة والثروة الحيوانية توفر مجموعة متكاملة من الخدمات للمزارعين، مشيداً سموه بنجاح المختصين في تطوير تقنية «طين النانو»، التي سيتم توزيعها على المزارعين لتحسين جودة التربة وزيادة إنتاجيتها.

وتطرق سموه إلى تحديات المياه في الزراعة وارتفاع تكلفتها، مطمئناً المزارعين بوجود مشروعات داعمة تسهم في خفض الكلفة، من بينها مشروع التقطير في كلباء وبحيرة المُدينة، إضافة إلى المبادرات الحكومية الداعمة لتكاليف الكهرباء.

ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة المزارعين في دولة الإمارات والذين لم يستفيدوا من مبادرة توزيع بذور القمح إلى الانضمام إليها، لما تحققه من فوائد على مستوى المزارع والمجتمع، مؤكداً سموه استمرار الدعم الكامل لتحقيق المزيد من الإنتاج الزراعي الصحي الخالي من السموم، وكاشفاً سموه أن العمل جارٍ على إنشاء مزرعة جديدة للقمح بالمواصفات ذاتها، بهدف مضاعفة الإنتاج والتوسع في الوصول إلى الأسواق العالمية.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته بالتأكيد على تكامل المشاريع الزراعية في الإمارة بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويعزز مفاهيم الغذاء الصحي، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تقوم على جهود متكاملة تشمل مزرعة القمح، ومشروع ألبان مليحة، وطيور فلي.

ودشّن سموه في منطقة الفعاليات المصاحبة، منصة «مزرعتي» وهي منصة رقمية متكاملة تُمكّن المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من الوصول إلى الخدمات الحكومية إلكترونياً بسهولة وكفاءة، بما يدعم التحول الرقمي، ويُعزّز الاستدامة.

كما أطلق سموه علامة «قَند» التجارية المتخصصة في الحلوى والشوكولاتة الفاخرة، بوصفها لغة عالمية للتواصل الحضاري، وتعتمد على مكونات «اكتفاء» العضوية.

واطلع سموه على الأبحاث العلمية لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية وبرنامج تحسين وتطوير سلالات القمح، وعلى نتائج برنامج «بابا سلطان للغذاء السليم»، الذي يُكرّس مفاهيم الغذاء الصحي ضمن البيئة التعليمية، ويعمل على تعزيز الوعي بأهمية الغذاء، حيث أسهم البرنامج في تعميم ميثاق الغذاء السليم الذي شاركت فيه 57 جهة تعليمية، من مدارس وحضانات إمارة الشارقة.

وقدم لسموه طلبة ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا، شرحاً مفصلاً عن مشروعاتهم العلمية ومنها مشروع «غيث» العلمي، وهو «روبوت ذكي» يسهم في مكافحة التصحر، وتعزيز الأمن الغذائي.