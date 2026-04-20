عمار النعيمي يحضر أفراح الخيال والجابر

حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سالم عبيد الخيال، بمناسبة زفاف نجله سالم إلى كريمة عيسى محمد عيسى الجابر بالجادة، في الشارقة.

وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي في عجمان، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة «عجمان أوتو ديستركت»، والشيخ أحمد بن عمار بن حميد النعيمي، الذين باركوا للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.