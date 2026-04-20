«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2026 بشأن تنظيم جامعة الفنون، بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الرابعة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس برئاسة حليمة العويس رئيسة المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم جامعة الفنون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتورة عائشة محمد الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار يوسف آل علي، مدير مكتب الخبراء والمستشارين بالدائرة القانونية.

وأوضح المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن فكرة تأسيس جامعة الفنون جاءت بعد النجاح الذي حققته أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، لتكون الخطوة التالية ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء جامعة الفنون بعد ضم كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة إليها.