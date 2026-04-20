2153 زيارة تفتيش غذائية وصحية في عجمان خلال 2026

نفذت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 2153 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والصحية خلال الربع الأول من 2026، محققة نتائج ملموسة في تعزيز الصحة العامة وجودة الحياة بالإمارة، بما يتماشى مع «رؤية عجمان 2030».

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن الأداء الرقابي المتقدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري شمل تنفيذ 1577 زيارة للمنشآت الغذائية، و576 زيارة للمنشآت الصحية، نُفذت ضمن 60 خطة تفتيشية محكمة.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس كفاءة التخطيط الذكي وتحليل المخاطر، مشيراً إلى أن الدائرة تولي أهمية قصوى للتوعية والتدريب باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق الامتثال المستدام، حيث أثمرت هذه الجهود عن حصول 1369 منشأة على تصنيف امتثال عالٍ، بالتوازي مع تنفيذ 37104 عمليات تدريب للعاملين لتطوير الثقافة الصحية وتقليل المخالفات.

وأشار إلى أن نظام «رقيب» الذكي أسهم في تطوير آليات التفتيش من خلال التخطيط الرقمي والتوجيه الجغرافي الأمثل للمفتشين، ما رفع مستوى الشفافية وتوحيد النتائج ميدانياً.

وكشفت الدائرة عن نمو ملحوظ في جهود مكافحة آفات الصحة العامة، حيث سجلت العمليات نمواً بنسبة 26.84 % بإجمالي 568,309 عمليات استكشاف ومكافحة، فيما ارتفع عدد الطلبات إلى 4433 طلباً بنسبة زيادة بلغت 13.65 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتضمنت الجهود تنفيذ 786 حملة ميدانية متنوعة، شملت المنازل وسكنات العمال والمؤسسات، إلى جانب حملات استباقية خلال موسم الأمطار، ما أسهم في السيطرة على الآفات الناقلة للأمراض ضمن الحدود الآمنة. ودعت الدائرة أفراد المجتمع إلى المشاركة في تعزيز هذه المنظومة، عبر الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز عجمان للاتصال 80070 المتاح على مدار الساعة.