إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «الأم نبض العطاء» في الشارقة

نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي مبادرة مجتمعية تحت عنوان: «الأم نبض العطاء» في موسمها الثاني، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، العضو الفخري للفريق، في أجواء إنسانية جسّدت معاني الوفاء والتقدير للدور المحوري الذي تقوم به الأم في تنشئة الأجيال وبناء المجتمع.

وتضمّن الحدث تكريم 30 أماً من أمهات المتطوعين المتميزين، من خلفيات وجنسيات متعددة، في صورة تعكس روح التنوع والتلاحم التي يحرص الفريق على تعزيزها. كما أُتيح لعدد من الأمهات خارج الدولة المشاركة في هذه المناسبة عبر الاتصال المرئي، تأكيداً على شمولية المبادرة وحرص الفريق على إيصال رسالة التقدير لكل أم أينما كانت.

وفي كلمته خلال الحفل، أوضح أحمد بن عجلان، مؤسس ورئيس الفريق، أن المبادرة تحمل في مضمونها تقديراً يتجاوز التكريم الرمزي، ليعكس مكانة الأم بوصفها ركيزة أساسية في غرس القيم وبناء أجيال واعية تسهم في نهضة الوطن.

وأشار إلى أن ما يقدمه الفريق هو تعبير صادق عن الامتنان لعطاء الأم المستمر، مؤكداً أن تقديرها ودعمها يمثلان استثماراً حقيقياً في استقرار المجتمع ومستقبله.

واختتم كلمته بتوجيه رسالة تقدير لكل أم، مؤكداً أنهن «نبض العطاء وأساس كل نجاح»، في تجسيد واضح لرسالة الفريق الهادفة إلى ترسيخ قيم العطاء وتعزيز روح التكافل المجتمعي.