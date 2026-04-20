«الأخ الظل».. عطاء ينير طريق أصحاب الهمم

دبي - رحاب حلاوة، مريم العدان

لم يعد دور الأخ داخل الأسرة يقتصر على العلاقة التقليدية بين الأشقاء، بل أصبح في الكثير من البيوت نموذجاً مختلفاً يتجاوز حدود الأخوة إلى أبعاد أعمق، حيث يتحول الأخ إلى «معلم ظل» يرافق شقيقه أو شقيقته من أصحاب الهمم في رحلة التعلم والحياة اليومية بخطوات هادئة وثابتة. هذا الدور الإنساني يعكس تحوّلاً لافتاً في وعي الأسر، التي لم تعد تعتمد فقط على المدرسة بوصفها مصدراً وحيداً للتعلم، بل تسعى إلى خلق بيئة تعليمية متكاملة داخل المنزل، حيث يكون الأخ شريكاً حقيقياً في نجاح شقيقه.

في هذه البيوت، لا يُنظر إلى التحديات كعائق، بل كفرصة لإعادة توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة. يظهر الأخ المساند كحلقة وصل بين المعرفة والتطبيق، وبين التوجيه والتنفيذ، إذ يقدم الدعم بأسلوب بسيط، لكنه عميق في تأثيره. دور الأخ لا يقتصر فقط على شرح الدروس، بل يشمل أيضاً تنظيم الوقت، وتبسيط المعلومات، وتعليم المهارات الحياتية اليومية. الأخ في هذا السياق لا يقتصر على دعم شقيقه في التعلم الأكاديمي فحسب، بل يصبح جزءاً أساسياً في عملية تفاعله مع محيطه.

بناء الثقة

هذا الدور لا يقتصر على شرح الدروس فقط، بل يمتد ليشمل تبسيط المفاهيم، وتدريب الأخ على مهارات الحياة اليومية، وتعزيز قدرته على التفاعل مع المحيط. الأخ في هذه البيئة التعليمية لا يعرض فقط المعلومات، بل يعيد صياغتها، ويشرحها، ويبتكر طرقاً تناسب احتياجات أخيه الخاصة. من خلال هذه العلاقة القوية، يتولد فهم عميق لاحتياجات شقيقه، ما يسهم في بناء الثقة واستقلاليته، وهذا يخلق بيئة تعليمية آمنة داخل المنزل، حيث يتعلم الأخ من دون ضغوط، في جو يشجع على التجربة والتعلم.

ويرى التربوي الدكتور محمد فتح الباب، أن دور الأخ «الظل» يمثل امتداداً حقيقياً للعملية التعليمية داخل المنزل. ويوضح أن العلاقة العاطفية بين الأشقاء تجعل هذا الدور فريداً في تأثيره، فالأخ يستطيع تبسيط المفاهيم بأسلوب عفوي، ويستخدم أساليب مرنة مثل اللعب والتكرار، ما يجعل التعلم أكثر سهولة واستيعاباً، خاصة لدى الطلاب من أصحاب الهمم. هذا النموذج يعزز استقلالية الطالب ويسمح له بالتعلم وفق وتيرته الخاصة، ما يعزز من فاعلية التعليم غير الرسمي الذي يقدمه الأخ.

أمان نفسي

وأكدت الاختصاصية النفسية الدكتورة ميساء عبدالله، أن وجود الأخ إلى جانب أخيه من أصحاب الهمم يخلق حالة من الأمان النفسي. هذا الأمان يساعد في تقبل التعلم، ويعزز قدرة الطالب على التفاعل مع محيطه الاجتماعي دون خوف من الحكم عليه، إذ تؤدي هذه العلاقة بين الأخوين دوراً مهماً في تخفيف القلق والتهدئة، ما ينعكس بشكل مباشر على تقدمه النفسي، ويجعله أكثر استعداداً لمواجهة تحديات الحياة.

اندماج اجتماعي

أما الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني، فرأت أن نموذج «الأخ الظل» يمثل صورة واضحة للارتباط الآمن بين الأشقاء. في هذا السياق، يصبح الأخ شخصاً يعتمد عليه شقيقه بشكل كامل، ما يسهم في تخفيف الحواجز النفسية ويعزز من تقبله للتعلم.

هذه العلاقة تسهم أيضاً في بناء قدرة الأخ على تحمل المسؤولية والصبر، حيث يتعلم كيف يتعامل مع التحديات ويجد حلولاً فعّالة لها.

مع مرور الوقت يصبح الأخ المساند أكثر نضجاً عاطفياً، ويكتسب مهارات حياتية مهمة، ويزداد وعيه باحتياجات الآخرين.

قصص نجاح ملهمة

موزة حمدان، ولية أمر ابنَيْن من أصحاب الهمم (إعاقة بصرية)، توضح كيف كان أفراد الأسرة جميعهم بمنزلة العين والبصر لأبنائها منذ الصغر، وتروي كيف أن ابنها الأكبر أحمد أصبح نقطة تحول في حياة الأسرة، حيث تخرج في كلية القانون وأصبح باحثاً في درجة الماجستير، وهو ما يعكس قوة الإرادة والدعم الأسري. هذا النجاح الشخصي لم يقتصر على أحمد، بل أصبح سنداً حقيقياً لأخته مريم، وقدم لها دعماً كبيراً في مسيرتها، حتى أصبح يُعرف داخل الأسرة بـ«الأخ الظل». في هذا السياق، تشير إلى أن الأخ الواعي والمسؤول يمكن أن يكون داعماً أساسياً حتى لو كان هو ذاته من أصحاب الهمم، إذ يمنح شقيقه الدعم النفسي والمعنوي، ويعزز ثقته بنفسه.

تحول

سامية محمود تروي قصة ابنها الذي استطاع كسب ثقة شقيقته طيف، التي تعاني من التوحد. في البداية كانت ترفض التعامل مع أي شخص خارج نطاق الأسرة، لكن ابنها الأصغر أصبح الشخص الوحيد الذي تتقبل منه التوجيه والمساعدة.

بمرور الوقت، تحول إلى معلم داخل المنزل، يشرح لها الدروس ويشجعها على التفاعل مع المحيط، حتى بدأت تنفتح تدريجياً على العالم الخارجي. هذه القصة تعكس الدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه الأخ في حياة أخيه أو أخته، خاصة عندما تُزرع في الأسرة فكرة التعاون والدعم المتبادل منذ الصغر.

دور تكاملي

وتشير هبة حسين التلاوي، معلمة تربية خاصة، إلى أن الدعم الأسري لا يكتمل إلا بتوجيه مستمر، فدور معلم التربية الخاصة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل يمتد إلى إرشاد الأسر نحو أفضل الممارسات التي تعزز من قدرة الإخوة على تقديم الدعم بشكل واعٍ ومتوازن، مضيفة أن هذا التوجيه يساعد الأسرة في بناء بيئة داعمة داخل المنزل، ويضمن أن دور الأخ أو الأخت في دعم شقيقهما يتم بشكل صحيح ومن دون ضغط أو إرهاق.

حماية متكاملة

إيمان العليلي، والدة الشاب أحمد الهاشمي المصاب بالتوحد، تروي كيف أن أبناءها شكلوا منظومة حماية متكاملة لشقيقهم أحمد، فلم يكن التحدي في الرعاية التقليدية، بل في كيفية فهم التوحد، الذي قد يكون غير مرئي للكثيرين، ومن خلال توزيع المهام داخل الأسرة، أصبح الأخ أحد الأفراد الذين يقدمون الأمان الاجتماعي لشقيقهم أحمد، بينما آخرون يساندونه في هواياته كالعزف، ما يساعد في كسر طوق عزلته، مشيرة إلى أن هذه التجربة تُظهر كيف يمكن للأسرة بأكملها أن تكون جزءاً من شبكة أمان حقيقية توفر لأصحاب الهمم الفرصة للاندماج والنجاح في المجتمع.

نموذج مبكر

إسراء حمدي فاروق تروي تجربتها مع ابنتها بيسان، التي شكلت نموذجاً مبكراً للأخت الداعمة، فرغم صغر سنها، أصبحت بيسان العين المحبة التي تترقب عودة شقيقها زين المصاب بمتلازمة داون من مدرسته كل يوم، فبيسان الشخص الأول الذي يستقبله، وتخصص جزءاً من وقتها للعب معه وتهدئة توتره، ما يمنحه راحة نفسية. وهذه العلاقة تبين كيف يمكن للإخوة، حتى في أعمار صغيرة، أن يصبحوا حراساً لطموحات شقيقهم، ويقدموا له دعماً نفسياً واجتماعياً يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً في حياته.

جزء أساسي

واستناداً إلى ما سبق، فإن دور «الأخ الظل» في حياة أصحاب الهمم ليس مجرد دور مساعد أو داعم، بل هو جزء أساسي من عملية تعلمهم واندماجهم في المجتمع، فالروابط الأخوية التي تشكل هذه الديناميكية العائلية تكون هي المحرك الفعلي الذي يسهم في استقرارهم النفسي والاجتماعي، وفي نجاحهم الأكاديمي. كما أن هذا النموذج يعزز من أهمية الأسرة كلها في استراتيجية الدمج المجتمعي، حيث يصبح كل فرد في العائلة شريكاً في بناء مستقبل مشرق لأخيه أو أخته من أصحاب الهمم.