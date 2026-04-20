«كهرباء الشارقة» تطور أنظمة التحكم

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعاً لتطوير أنظمة التحكم، تضمّن ربط أكثر من 10 محطات فرعية بمركز التحكم والرقابة عبر شبكات الاتصال ووحدات التحكم الطرفية.

وشمل المشروع تنفيذ 7 اختبارات ناجحة لوحدات التحكم والاتصال، إضافة إلى تركيب وتعديل أكثر من 36 رابطاً من الألياف الضوئية، وتركيب 72 عداد طاقة متعدد الوظائف (MFM).

وأكد المهندس أحمد بني ياس، مدير إدارة مركز التحكم والمراقبة، أن مركز التحكم بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة يُعد «العين الساهرة» لمتابعة الأحمال الكهربائية والطوارئ على مدار 24 ساعة، لضمان تشغيل الشبكات بكفاءة عالية وتعزيز مستويات الأمان والموثوقية من خلال المراقبة والسيطرة الكاملة على الأنظمة والمحطات.

وأوضح أن الهيئة تحرص على توفير أحدث التقنيات لتطوير مركز التحكم، بما يسهم في تحسين إدارة الشبكات الكهربائية، وإتاحة رؤية دقيقة للأحمال في مختلف المحطات على مدار الساعة.

وأشار إلى أن توسعة شبكة الألياف الضوئية تعد خطوة أساسية لربط المحطات الرئيسية والفرعية، من خلال تمديد كوابل جديدة وفق أفضل الأنظمة، وتوفير أجهزة اتصالات متطورة.