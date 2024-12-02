الجالية الهندية في دبي تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات

احتفلت الجالية الهندية في الإمارات بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات بمسيرة حاشدة في شارع المطينة بدبي، حيث نظم الاحتفالية مركز الثقافة السنية الإسلامية تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وحضر الحفل عدد من المسؤولين في السفارة الهندية، وجمع غفير من أبناء الجالية الهندية والجاليات الآسيوية والمواطنين.

وقال الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية رئيس مؤتمر زايد العالمي للسلام: «بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، يسرني أن أتوجه إلى مقام أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد والحكومة الموقرة، وإلى شعب الإمارات الكريم، بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وأن هذه الذكرى العظيمة تمثل نموذجاً رائداً للوحدة والازدهار، ونسأل الله عز وجل أن يبارك دولة الإمارات، وأن يحفظ شعبها وقادتها، كما نعبر عن أملنا في استمرار علاقات التعاون الوثيق بين الإمارات والهند لما فيه الخير والنماء للبلدين الشقيقين».

وأوضح أن عيد الاتحاد مناسبة غالية على قلوب كل أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، وذكرى وطنية خالدة في الوجدان، وهو اليوم الذي بدأت فيه مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات التي وضعت دولتنا في مصاف أهم دول العالم، وأكثرها تقدماً.