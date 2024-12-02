منصور بن زايد: في عيد الاتحاد الـ 53 نفخر بوطن الطموحات والإنجازات

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في عيد الاتحاد الـ 53 نفخر بوطن الطموحات والإنجازات.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "في عيد الاتحاد الثالث والخمسين، نفخر بوطن الطموحات والإنجازات، ونجدد العزم على مواصلة العمل والعطاء لكي تظل بلادنا رمزاً للريادة ومصدراً للإلهام ونموذجاً للتقدم والنهضة في كل المجالات تحت قيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. كلّ عام ودولة الإمارات متقدمة مزدهرة عزيزة برؤية قيادتها وحب أبنائها وهمتهم في كل ميادين العمل الوطني.