الاتحاد النسائي العام يرسخ شراكاته الدولية في بكين

عقد وفد الاتحاد النسائي العام، اجتماعاً استراتيجياً رفيع المستوى مع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد لجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وبدعم فاعل من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين.

وتأتي هذه الخطوة كجزء أصيل من أجندة أعمال مجلس رائدات الأعمال الإماراتي-الصيني، الرامية إلى تعزيز مسارات التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى حول الشراكات الدولية ذات البعد التنموي، بما يخدم الأهداف المشتركة للجانبين في مجالات الاقتصاد والابتكار.

وترأست نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وفد الدولة خلال الاجتماع الذي شهد حضوراً صينياً بارزاً تمثل في يو وي، نائب المدير العام لإدارة العلاقات الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وليو جينغهوا، نائب مدير مركز التعاون الاقتصادي الصيني التابع للإدارة ذاتها.

وركز اللقاء على استعراض التجربة المؤسسية العريقة للجنة المركزية في إدارة علاقاتها الخارجية، وتسليط الضوء على دور إدارة العلاقات الدولية كقناة محورية تشرف على شبكة تفاعلات واسعة تضم أكثر من 600 حزب ومنظمة سياسية حول العالم، ما يوفر نموذجاً متقدماً في بناء الحوارات رفيعة المستوى والمنتديات الدولية.

كما تناول الاجتماع الدور الحيوي الذي يضطلع به مركز التعاون الاقتصادي الصيني التابع للإدارة منذ تأسيسه في عام 1993، بصفته منصة رائدة لدعم التعاون العملي بين المؤسسات وربط الشركاء الدوليين لتطوير آليات عمل مشتركة تعزز الشراكات التكنولوجية والاقتصادية.