حمدان بن محمد: الخدمة العسكرية شرفٌ ورسالة عز وشموخ

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الخدمة العسكرية شرفٌ لا يضاهيه شرف ورسالة عز وشموخ تجسد أسمى معاني الوفاء.

وشهد سموه في منطقة السميح"وقفة ولاء".. الحدث الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات ضمن احتفالات "عيد الاتحاد الـ53"، بحضور ومشاركة الآلاف من خريجي الخدمة الوطنية وقوات الاحتياط.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "انستغرام" :شهدت اليوم في منطقة السميح "وقفة ولاء".. الحدث الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات ضمن احتفالاتنا بـ"عيد الاتحاد الـ53"، بحضور ومشاركة الآلاف من خريجي الخدمة الوطنية وقوات الاحتياط.. وتزامناً مع مرور عشر سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية

وأضاف سموه: الخدمة العسكرية شرفٌ لا يضاهيه شرف.. هي رسالة عز وشموخ تجسد أسمى معاني الوفاء… وقفة ولاء تحمل في طياتها رسالة واضحة: أن الإمارات برجالها ونسائها، بخريجيها وقواتها، بقادتها وأبنائها ستظل قوية بوحدتها، عزيزة بتضحيات أبنائها. حفظ الله الإمارات، ودامت شامخةً بعز أبنائها، قويةً باتحادها، ملهمةً للعالم برؤيتها وإنجازاتها.