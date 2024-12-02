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الإمارات

محمد بن راشد: 23 ألف مجند في وقفة ولاء ووعد بحماية الاتحاد بالأرواح والدماء

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البيان

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن23 ألف مجند من الخدمة الوطنية ترافقهم أكثر من 2000 آلية ومدرعة في وقفة ولاء للوطن .. وقفة وفاء للمؤسسين .. وقفة عهد ووعد بحماية هذا الاتحاد بالأرواح والدماء وحماية أرضه وترابه ومكتسباته .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة" إكس": في عيد اتحادنا المجيد .. وفي الموقع الذي شهد لقاء زايد وراشد طيب الله ثراهما للإعلان عن قيام اتحاد أبوظبي ودبي تمهيداً لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وقف 23 ألف مجند من الخدمة الوطنية ترافقهم أكثر من 2000 آلية ومدرعة في وقفة ولاء للوطن .. وقفة وفاء للمؤسسين .. وقفة عهد ووعد بحماية هذا الاتحاد بالأرواح والدماء وحماية أرضه وترابه ومكتسباته ..

وختم سموه: "حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة .. وأدام عزها ومجدها .. وحفظ شعبها "وأرضها وترابها ..