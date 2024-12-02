عبد العزيز بن حميد: يجسد مسيرة وطنية طويلة عنوانها المجد والرفعة



قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، إنه في عيد الاتحاد الثالث والخمسين، نستحضر محطات الإنجاز والنجاح التي حققها وطننا على مدى مسيرة وطنية طويلة عنوانها المجد والرفعة، وأساسها التماسك والتلاحم بين الشعب والقيادة. ورفع بهذه المناسبة الوطنية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة للدولة، ولشعب الإمارات وكل المقيمين على أرضها الطيبة.

فخر واعتزاز

وأضاف الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: «هذه المناسبة الوطنية الغالية تبعث في قلوب الإماراتيين مشاعر الفخر والاعتزاز بوطننا الحبيب، وترسخ قيم الأصالة والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، وتحيي روح الاتحاد التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، الذين عززوا بنيان الوطن وبنوا أسس نهضته».