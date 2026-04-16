منصور وسيف بن زايد يحضران أفراح الفهيم والخاطر

منصور بن زايد خلال حضوره حفل الاستقبال
منصور بن زايد خلال حضوره حفل الاستقبال
سموه في لقطة جماعية مع العريس وذويه
سموه في لقطة جماعية مع العريس وذويه
سيف بن زايد خلال حضوره أفراح الفهيم والخاطر
سيف بن زايد خلال حضوره أفراح الفهيم والخاطر

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عبدالجليل الفهيم، بمناسبة زفاف نجله عبدالجليل إلى كريمة عبدالله أحمد يوسف الخاطر، وذلك في فندق «إرث» أبوظبي.

وقدّم سموهما التهاني والتبريكات للعريس وذويه، متمنيين لهم حياة أسرية سعيدة.

إلى ذلك، حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه مطر غمران بن بطي القبيسي، بمناسبة زفاف نجله حامد إلى كريمة المرحوم هلال بن محمد بالقطري المزروعي، في مجلس المشرف بأبوظبي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات للعريس وذويه متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.