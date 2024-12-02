غوغل يحتفي بعيد الاتحاد الـ 53

احتفى محرك البحث العالمي غوغل بعيد الاتحاد الـ 53، والذي يوافق اليوم الاثنين 2 ديسمبر، بوضع صورة العلم الإماراتي على صفحته.

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بالذكرى الـ 53، لقيام اتحاد الإمارات، حيث تعم مظاهر الاحتفال أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، مجسدة الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطنا يحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية.

واتشحت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بعلم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن المناسبة الوطنية الغالية.