طالب بن صقر: الثاني من ديسمبر يجسد الاعتزاز بالوطن

أكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن الثاني من ديسمبر من كل عام يجسد معنى الفخر والاعتزاز بالوطن والانتماء لهذه الأرض الطيبة، وتجديد الولاء للقيادة والحفاظ على ميراث الآباء المؤسسين لدولتنا، وترسيخ معاني الاتحاد في نفوس أجيالنا الحالية، التي تنعم بثماره وخيراته، ما يحفزهم على التمسك بالاتحاد خياراً وحيداً لا بديل عنه.

وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي، في كلمته بهذه المناسبة الوطنية الغالية، إن عيد الاتحاد الـ53، يشكل محطة اعتزاز واستذكار وتأمل جديدة في عهد النهضة والفخر، بما تحقق بهمة ورؤى القيادة الرشيدة للدولة، من خلال التقدم وتحقيق الآمال والطموحات لبلادنا الشماء وأهلها الأوفياء، ننظر باعتزاز لتلك الجهود الجبارة والهمم العالية التي وقفت خلف كل ما تحقق من الإنجازات في مختلف المجالات والميادين التنموية والحضارية عبر العهود الزاهية المتوالية لأبناء الدولة.

ورفع الشيخ طالب بن صقر القاسمي، بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة. سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات بمزيد من الرفعة والأمن والاستقرار والرخاء.