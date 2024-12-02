عبدالملك بن كايد: دولة الاتحاد نموذج للعدل والعطاء والتسامح



أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن عيد الاتحاد الـ53 للدولة، يحمل الكثير من المعاني التي تؤكد أن البيت متوحد وأن أبناء الإمارات على قدر الثقة والأمانة التي حملنا إياها الآباء والأجداد، معتزين بماضي هذا الوطن مفتخرين بحاضره متعهدين بالمضي قدماً نحو تحقيق رؤية قيادته الرشيدة.



وقال معاليه في كلمته، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، رحمهم الله، حققوا أمنيات وأحلام شعب الإمارات في قيام دولة الاتحاد، التي باتت نموذجاً للعدل والإخاء والعطاء والتسامح والسعادة ومنارة للعلم والمعرفة.



ورفع معاليه بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات.