سلطان بن خليفة: الإمارات مركز للنهضة ومنارة للرقي



أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن الثاني من ديسمبر يوم مجيد توحدت فيه الجهود والإرادة والعزيمة على تأسيس وطن الإنجازات لتسطع شمس الإمارات في سماء المجد.



وأضاف سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، أن فكرة الاتحاد العبقرية قام بها ونفذها رجالٌ أقسمت قلوبهم وعقولهم على خدمة الوطن والوفاء له ليزرع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «طيب الله ثراهما»، بعزيمة وإصرار بذرة اتحاد الإمارات لتضم سبع إمارات شامخة انضم رجالها إلى رجالات الاتحاد موالين وموافقين ومتحمسين لميلاد دولة أصبحت عنواناً للسيادة ومركزاً للنهضة ومنارة للرقي.



وقال سموه إن أيام دولتنا تزداد من حسن إلى أحسن، ومن رقي إلى أرقى، لتقود الأمة نحو الرخاء وسعة العيش والرفعة، ولم تكتف دولتنا بنفع أهل الإمارات فقط، بل عمّ نفعها لمنطقة الخليج وكل الدول التي احتاجت مساندة ودعم، كل رجال الإمارات من السلف والخلف حافظوا على نهج الاتحاد.