توزيع علم الإمارات على أسر الأيتام

استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي مبادرة وطنية لتوزيع علم دولة الإمارات على منازل أسر الأيتام المنتسبين، في خطوة تعكس قيم الولاء وتعزز حضور الرموز الوطنية في البيوت. وشهدت المبادرة مشاركة فاعلة من فتيات المؤسسة في الورش الإنتاجية، حيث تولّين تجهيز الأعلام بعناية، لتقدّم لاحقاً للأسر ضمن جولات ميدانية شملت عدداً من المنازل، في أجواء إنسانية اتسمت بالتفاعل الصادق، وما رافقها من مشاعر فرح عبّرت عنها الأسر لحظة تسلّم العلم.

كما وثّقت المؤسسة مشاهد رفع العلم على منازل الأسر، بمشاركة أبناء المؤسسة الذين أبدوا تفاعلاً جميلاً خلال رفع الأعلام، حيث ارتسمت على وجوههم ملامح الفرح والاعتزاز، في صورة تعبّر عن ارتباط وثيق بالوطن، وترسّخ لدى الأبناء معاني الاعتزاز بهويتهم الوطنية من خلال تجربة حية تلامس مشاعرهم.

وفي هذا السياق، صرّحت منى بن هدة السويدي، المدير العام لمؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي قائلة: «تعكس هذه المبادرة استجابة لتوجيهات قيادتنا الكريمة، وتجسد توجهات المؤسسة في ترسيخ القيم الوطنية لدى منتسبيها، من خلال مبادرات تلامس واقعهم وتعزز ارتباطهم بالوطن».

وتجدر الإشارة إلى أن أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم توزيعها قد نُسجت بأيدي فتيات المؤسسة، ضمن عمل متكامل يعكس مهاراتهن ويترجم دور المؤسسة في تمكين أبنائها، وإشراكهم في مبادرات ذات قيمة إنسانية ووطنية.