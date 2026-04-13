«خيرية الشارقة» تحتفي بأيتامها الفائزين في مسابقة القرآن

نظمت جمعية الشارقة الخيرية حفل تكريم للفائزين في مسابقة القرآن الكريم، والبالغة أعدادهم 54 فائزاً، من بين 260 مشاركاً من الأيتام المكفولين المسجلين في الجمعية.

وأكد محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة الكفالات ورعاية الأيتام، أن الجمعية دأبت على تنظيم مسابقات القرآن الكريم للمكفولين بشكل متواصل، حيث تمثل أسمى الأنشطة الثقافية الموجهة للأيتام.

وأشار إلى أن المسابقة شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً مميزاً من الأيتام، خصوصاً أن لدى البلدان المنفذ بها المسابقات عدداً كبيراً من المكفولين بالجمعية، ويوجد في مصر 9 آلاف مكفول، وفي الأردن 4000 مكفول مماثل، و3376 مكفولاً في السنغال، 6944 في موريتانيا، وفي غانا 1868، في مقابل 1856 في بنغلاديش.