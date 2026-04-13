15 مشروعاً جديداً لمواكبة الطلب على الطاقة في الشارقة

أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة استمرار تنفيذ مشروعاتها الطموحة لتعزيز كفاءة واستدامة شبكة نقل الطاقة من خلال 15 مشروعاً، ضمن خطط التوسع والتطوير المستقبلية، حيث حققت الهيئة إنجازات نوعية استراتيجية خلال عام 2025، شملت تنفيذ وتشغيل 8 محطات لنقل وتوزيع الكهرباء بكفاءة تشغيلية عالية.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، أن الهيئة تعمل على تنفيذ مشروعات نقل الطاقة وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية في الإمارة وفق أفضل المواصفات تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة.

وأشار إلى أن إدارة نقل الطاقة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية، بما يضمن استدامة الخدمة وكفاءتها وموثوقيتها لخدمة المجتمع والقطاعات الحيوية في الإمارة.

وأكد المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة، أن الإنجازات المذكورة تضمنت تنفيذ مشروع ربط محطة الطاقة الشمسية الخاصة بمؤسسة الشارقة للنفط بالشبكة الكهربائية، في خطوة تعزز دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن الشبكة الكهربائية، وتسهم في رفع موثوقية التغذية الكهربائية، وفي إطار الحوكمة الهندسية وضبط الجودة، قامت إدارة نقل الطاقة خلال عام 2025 بمراجعة واعتماد 867 مخططاً هندسياً لمشاريع المحطات وتطوير الشبكات.

وأشار إلى أنه في إطار المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تم تشغيل محطة المطار 220 كيلوفولت، والتي تُعد أكبر محطة نقل للطاقة الكهربائية في إمارة الشارقة، ما يشكل إضافة نوعية لقدرة الشبكة الاستيعابية ومرونتها التشغيلية.