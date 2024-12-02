صقر غباش: الإمارات تحتفي في عيد الاتحاد بمسيرة استثنائية من الإنجازات

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ 53 تحل علينا ودولتنا تواصل خطواتها الواثقة وتقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً متفرداً، نحو مستقبل مشرق أساسه أبناء الإمارات والثوابت الوطنية وقيم الإمارات، وقد حققت دولة الإمارات خلال مسيرتها المباركة الكثير من الإنجازات العظيمة في مختلف المجالات، ورسمت صورة مشرفة جعلت دولة الإمارات علامة مضيئة في خارطة العالم من حيث التطور والتنمية.

وقال معاليه - في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53: «إننا في هذه المناسبة الوطنية الغالية نستذكر بكل فخر واعتزاز عظيم فضل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين عقدوا العزم على تشييد صرح الاتحاد الشامخ وترسيخ الثوابت والقيم الأصيلة، والتي تسير على خُطاها قيادتنا، ويتمسك بها شعب الاتحاد، وكانت، وما زالت، وستبقى طريق النجاح الذي حققت من خلاله دولة الإمارات المكانة اللائقة بها بين دول العالم».

وأضاف معاليه:«بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، وبالنيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة وإلى شعب الاتحاد.. داعين الله تعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم على وطننا الإمارات».

وأكد معاليه أن المجلس الوطني الاتحادي يعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بأنه سيواصل العمل بكل جد واجتهاد مع حكومتنا الموقرة لتعزيز المسيرة الوطنية، وتحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات شعبنا العزيز وصيانة المكتسبات التي تحققت في كافة أرجاء الدولة.