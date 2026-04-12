محمد المري: رفع العلم رسالة وطنية تجسد قيم الاتحاد

أكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم الإمارات فوق المنازل والمؤسسات، تمثل رسالة وطنية جامعة، تجسد قيم الاتحاد وتعكس عمق التلاحم بين القيادة والمجتمع، مؤكداً التزام «إقامة دبي» بهذه الدعوة التي ترسخ مفاهيم الانتماء والفخر الوطني لدى جميع أفراد المجتمع.

وأضاف أن هذه الدعوة تعبّر عن جوهر الهوية الوطنية، وتعزز قيم المواطنة، وتبرز علم الإمارات بوصفه رمزاً للقوة والفخر، وعنواناً للوحدة الوطنية التي قامت عليها مسيرة الدولة، حيث يشكل رفعه فوق المنازل والمؤسسات والمباني تعبيراً عملياً عن الولاء والانتماء، وتجسيداً لمشهد وطني موحد يعكس التفاف المجتمع حول قيادته ووطنه.

وقال الفريق المري: قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في الوحدة والتماسك، إذ دخلت التحديات بروح واحدة وخرجت منها أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، في صورة وطن يجتمع فيه الجميع تحت راية واحدة، مواطنين ومقيمين، صغاراً وكباراً، مدنيين وعسكريين، حكوميين وقطاعاً خاصاً، وهو ما يعكس قوة النسيج المجتمعي وصلابة العلاقة بين القيادة والشعب.

وأكد أن علم الإمارات يمثل قيمة راسخة في وجدان المجتمع، إذ وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأنه «رمز اتحادنا ووحدتنا وقوتنا... وراية عزنا ومجدنا»، وهو وصف يختصر مكانة هذه الراية في وجدان الوطن، ويجسد قيم الفخر والانتماء التي توحد كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.

وقال: «تسهم هذه الدعوة في تعزيز روح المواطنة وترسيخ الهوية الوطنية، وتعكس مستوى الوعي المجتمعي، وتؤكد أن الاتحاد ليس مجرد قيمة معنوية، بل ممارسة يومية تتجسد في وحدة القلوب والجهود لخدمة الوطن، وتعزيز مسيرته التنموية، وترسيخ مكانته نموذجاً عالمياً في التماسك والاستقرار». وأكد الفريق المري أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية على مختلف المستويات جاء بفضل قوة قيادتها وتكاتف مجتمعها، «وهو ما يعزز مشاعر الفخر الوطني ويدفع نحو مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، في نموذج وطني يُحتذى به، تتوحد فيه الجهود وتمضي فيه الإنجازات بثقة واستمرارية».