عجمان تعزز جاهزية خط الدفاع الأول ببرنامج دولي

بإشراف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وبالتعاون مع مكتب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمنظومة الوطنية الموحدة والتكاملية للجاهزية والاستجابة - جاهزية، وبتنظيم من برنامج عجمان للجاهزية والاستجابة «جاهزية عجمان»، اجتاز 60 منتسباً من خط الدفاع الأول البرنامج التدريبي الأساسي لإدارة ودعم الحوادث الكبرى، والمعتمد دولياً من المركز الأوروبي لطب الكوارث.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار جهود إمارة عجمان لتعزيز منظومة الجاهزية الوطنية، ورفع كفاءة الاستجابة المتكاملة للحوادث الكبرى والطوارئ، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتبني منهجيات موحدة ومعتمدة دولياً، بما يسهم في تطوير قدرات الكوادر الوطنية وتمكينها من التعامل بكفاءة عالية مع مختلف التحديات.

وأكد أن البرنامج يثبت التزام القيادة العامة لشرطة عجمان وشركائها الاستراتيجيين بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وتعزيز أمن وسلامة المجتمع، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات القادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بكفاءة واحترافية عالية.

وأوضح حمد تريم الشامسي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بعجمان، أن الدورة التدريبية ركزت على تنمية مهارات المشاركين في إدارة الحوادث الكبرى، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، بما يضمن سرعة الاستجابة وفاعلية التعامل مع الأزمات وفق منظومة متكاملة.