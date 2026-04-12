مختبر مواد البناء في عجمان يصدر 27 ألف تقرير خلال الربع الأول

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عن إصدار مختبر مواد البناء 27 ألف تقرير خلال الربع الأول من عام 2026، بما يجسد ديمومة طفرة البناء والتشييد بالإمارة، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في إدارة عمرانية حضرية شاملة، وبما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها. وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن تقارير فحص مواد البناء تمثل ركيزة أساسية في ضمان جودة المشاريع، موضحاً أن هذه التقارير تصدر بعد مرور العينات بسلسلة من الاختبارات وفق المواصفات العالمية مثل ASTM وBS وEN، وتشمل تقييم الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية للمواد، لضمان مطابقة المواد المستخدمة لأعلى المعايير والمواصفات.

وأوضح الحوسني، أن الربع الأول من العام الجاري شهد تركيزاً على مجموعة من الفحوصات الحيوية، أبرزها اختبارات الخرسانة مثل مقاومة الضغط والهبوط، وفحوصات التربة، إضافة إلى اختبارات حديد التسليح والمواد الأسفلتية والحصويات، إلى جانب فحوصات الاستدامة والديمومة والفحوصات الكيميائية.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله التميمي، مدير إدارة المختبرات المركزية بالدائرة، أن إمارة عجمان تشهد توسعاً عمرانياً، وزيادة مستدامة في مشاريع البنية التحتية والبناء والتشييد، موضحاً أن التقارير الصادرة تعكس تصاعد الطلب على خدمات الفحص، في ظل استمرارية المشاريع الإنشائية، حيث يرتبط حجم الطلب على خدمات المختبر بعوامل رئيسية عدة، تشمل التوسع في المشاريع الإنشائية والتطويرية، وتشديد متطلبات الجودة والرقابة الفنية.