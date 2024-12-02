680 جلسة لـ «الوطني الاتحادي» على مدى 5 عقود

عقد المجلس الوطني الاتحادي خلال خمسة عقود 680 جلسة، على مدى 18 فصلاً تشريعياً ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 669 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها، وذلك من خلال مناقشة 350 موضوعاً عاماً، فضلاً عن توجيه 1075 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بياناً، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على «51» مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

وخلال الفصلين التشريعيين السابع عشر والثامن عشر، كانت حصيلة إنجازات المجلس على الصعيدين التشريعي والرقابي، عقد «71» جلسة وافق خلالها على «59» مشروع قانون، وناقش «24» موضوعاً عاماً، ووجه 185 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.

وساهم المجلس منذ تأسيسه كأحد السلطات الدستورية في دولة الاتحاد، في المسيرة الوطنية لدولة الإمارات، ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة وتطلعات المواطنين، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتعزيز مكانة الدولة العالمية وإبراز النموذج الناجح لدولة الإمارات على الصعد كافة. ورافق إعلان قيام دولة الاتحاد إنشاء بنية دستورية أحد أركانها المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972، بما يعكس الإيمان بأهمية مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية المستدامة.

وشهدت مسيرة العمل البرلماني مرحلة جديدة تنفيذاً لبرنامج التمكين، مرتكزاً على إجراء انتخابات لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومساهمة المرأة ناخبة وعضوة، وزيادة نسبة المرأة في المجلس بنسبة 50 بالمائة منذ عام 2019. ويحظى المجلس بكل الدعم والرعاية والتوجيه من القيادة الرشيدة.

ويجسد افتتاح فصول المجلس الوطني الاتحادي التشريعية وأدوار انعقاده الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمجلس، ليواصل المجلس مسيرته وممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية. ويواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث واكب رؤية الدولة وخططها باستمرار منظومة عمله بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والمشاركة في الفعاليات الوطنية والخارجية، فقد شارك المجلس في 122 فعالية تضمنت زيارات خارجية، وزيارات داخلية، لجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.

وقامت وفود المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز تمثل في حمل القضايا الوطنية والدفاع عنها والتأكيد على مواقف دولة الإمارات إزاء مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وطرح مبادرات عدة لاقت ترحيباً برلمانياً واسعاً، وحققت العديد من النتائج الإيجابية التي أسهمت في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طرحت على جداول أعمالها، الأمر الذي يعكس دور المجلس المتنامي في أعمال ومشاريع الاتحادات والمؤتمرات البرلمانية وإدراكه لأهمية ما تضطلع به المؤسسات البرلمانية من مسؤولية وما تقوم به من نشاط وما تمتلكه من آليات عمل.

واستضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية المصاحب للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

كما حققت الشعبة البرلمانية الإماراتية إنجازات على صعيد المناصب الإقليمية والدولية، وعلى مستوى عضوية الاتحاد البرلماني الدولي فازت بعدد من المناصب.