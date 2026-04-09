1.6 مليون درهم من مصرف عجمان للمساهمات الخيرية

خصص مصرف عجمان 1.6 مليون درهم كمساهمات خيرية، وذلك من خلال الحساب الخيري للمصرف، دعماً لعدد من المؤسسات الإنسانية والتعليمية والمبادرات المجتمعية في مختلف أنحاء دولة الإمارات. جاء ذلك في إطار التزام المصرف المستمر بدعم المجتمع وتعزيز العمل الخيري. تدعم هذه المساهمات عدداً من المؤسسات الخيرية الرائدة.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «يذكّرنا هذا الوقت بأهمية قيم التعاطف والتضامن داخل مجتمعاتنا. وفي مصرف عجمان، نفخر بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الموثوقة التي تؤدي دوراً مهماً في دعم الأسر والأفراد المحتاجين.

ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى الإسهام في مبادرات تقدم دعماً ملموساً وتعكس روح العطاء». وقال الدكتور فضل رحيم، رئيس الرقابة الشرعية في مصرف عجمان: «إن العمل بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والمجتمعية الراسخة يتيح ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ومن خلال هذه الشراكات، نسعى إلى الإسهام في مبادرات تعزز تماسك المجتمع وترسّخ قيم التضامن». ويواصل مصرف عجمان إعطاء الأولوية للمبادرات المجتمعية على مدار العام، من خلال التعاون مع مؤسسات مختلفة في دولة الإمارات لدعم البرامج التي تعزز الرفاه الاجتماعي والتعليم والعمل الإنساني، بما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.