لجنة في المجلس الوطني تدرس جودة خدمات كبار المواطنين

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، دراسة موضوع سياسة الحكومة في شأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين بحضور ممثلي وزارة الأسرة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وشارك في الاجتماع شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وحشيمة ياسر العفاري، ومنى راشد طحنون، أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية في وزارة الأسرة، وعدد من المختصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وناقشت اللجنة آلية استثمار الخبرات الوطنية لكبار المواطنين وتعزيز مشاركتهم المدنية والاقتصادية، ومدى مواءمة منظومة الرعاية الصحية مع متطلبات الشيخوخة الصحية والقدرة الوظيفية لكبار المواطنين.