عبدالله بلحيف النعيمي رئيساً فخرياً لجمعية السلامة وأمن الطوارئ

أعلنت جمعية السلامة وأمن الطوارئ في دولة الإمارات عن اختيار معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي رئيساً فخرياً للجمعية، وذلك تقديراً لمسيرته الوطنية الحافلة في مجالات العمل الحكومي، والتنمية المستدامة، وإدارة البنية التحتية، ودوره البارز في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلامة والجاهزية الوطنية.

وأكد هيثم الرئيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذا الاختيار يأتي انسجاماً مع ما يمثله معاليه من قيمة علمية ووطنية، وما يمتلكه من خبرة واسعة في مجالات إدارة المخاطر، والاستدامة، والعمل المجتمعي، الأمر الذي سيُسهم في دعم توجهات الجمعية وتعزيز حضورها على المستوى الوطني.

تُعدّ جمعية السلامة وأمن الطوارئ إحدى الجمعيات المتخصصة في الدولة، وتهدف إلى نشر ثقافة الوقاية والسلامة، ورفع مستوى الجاهزية لدى الأفراد والمؤسسات، من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومبادرات توعوية، وشراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة. كما تعمل الجمعية على تطوير قدرات المجتمع في التعامل مع المخاطر، وتعزيز المرونة المؤسسية، ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستجابة للطوارئ وإدارة الأزمات.

وأعرب معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي عن تقديره لهذه الثقة، مؤكداً أن تعزيز ثقافة السلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين المؤسسات والمجتمع، وأن الجمعية تمثل منصة وطنية مهمة لترسيخ الوعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تبني أفضل الممارسات في مجالات الوقاية والاستعداد للطوارئ.