مشاريع بـ 6 ملايين درهم في حملة «الأعمال الخيرية العالمية» الصحية

أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملة «صحتهم أمانة» لعام 2026، بهدف تنفيذ مشاريع تتجاوز 6 ملايين درهم، منها: علاج 200 حالة مرضية داخل الإمارات وخارجها، وبناء عشرات المراكز الصحية في المناطق الفقيرة، وتوفير المعدات والأجهزة الطبية للمستشفيات والعيادات في أشد المناطق حاجة حول العالم.

وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية: إن حملة «صحتهم أمانة» باتت علامة فارقة في سجل الحملات الموسمية التي تطلقها الهيئة على مدار العام، لما تحمله من بُعد إنساني، وأثر عظيم في إنقاذ حياة الناس وتخفيف آلام المرضى الذين ضاقت بهم السبل. وأضاف: «نحرص على أن تكون الحملة بوابة أمل للكثير من المجتمعات الفقيرة، وإنشاء مرافق صحية متكاملة وتزويدها بأحدث الأجهزة».