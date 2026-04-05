«كهرباء الشارقة» تفحص 653 خزان مياه و318 عيّنة من المساجد 2025

عاينت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة العام الماضي 653 خزان مياه في المناطق السكنية والتجارية و318 عينة من مرافق الوضوء للمساجد لضمان مطابقتها للمواصفات والحفاظ على صحة وسلامة سكان إمارة الشارقة. وأكد المهندس عبدالرحمن بوخلف، مدير إدارة محطات إنتاج المياه والتحلية، أن الهيئة تلتزم بتقديم مياه صالحة للشرب وفق أعلى المواصفات، مشيراً إلى أن جودة المياه تعتمد بشكل كبير على سلامة الخزانات والشبكات الداخلية للمباني، وأن الفحص الدوري للخزانات والمضخات يسهم في الحفاظ على جودة المياه وصلاحيتها لجميع الاستخدامات.