عبدالله بن سالم يشهد تخريجاً بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، حفل تخريج الدفعة الـ 24 من الطلبة الضباط بأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ودورة الجامعيين التأهيلية لرتبة ملازم، وذلك في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وكبار المسؤولين وقادة الشرطة وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية ومديرو الأكاديميات والكليات العسكرية والشرطية.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية كلمةً أكد فيها أن التخريج يأتي امتداداً لمسيرة وطن جعل من الأمن ركناً للاستقرار، ومن العلم طريقاً للتقدم، مشيراً إلى أن هذه الدفعات تنضم إلى سجل الأكاديمية الحافل بالعطاء، وتلتحق بمسيرة وطن راسخ في أمنه ونهضته.

عقب ذلك تفضل سموه بتكريم الخريجين المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى وسيف الشرف وقائد الاستعراض.