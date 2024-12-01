«الموارد البشرية والتوطين» تنظم فعاليات متنوعة للعمال في عيد الاتحاد

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين باقة من الفعاليات المتنوعة للقوى العاملة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة دبي والبلديات على مستوى الدولة والإسعاف الوطني والمنطقة الحرة في إمارة رأس الخيمة.

وقال محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للتفتيش والامتثال إن الفعاليات والمبادرات التي اعتادت الوزارة على تنفيذها خلال الأعياد والمناسبات للقوى العاملة، تنسجم مع التوجهات الاجتماعية والإنسانية الشاملة للدولة بما يعزز ريادتها العالمية في سوق العمل وفي جميع المجالات الأخرى وتتماشى مع رؤية واستراتيجية الوزارة لتعزيز جودة حياة ومستوى رفاهية وسعادة القوى العاملة.

وأضاف أن الفعاليات الاحتفالية بعيد الاتحاد الـ 53 تستهدف العمال على مستوى الدولة وتقام في السكنات العمالية التي تتميز بتوفر المرافق مثل الصالات الرياضية والملاعب المفتوحة وتتضمن أنشطة ومباريات رياضية ومسابقات تفاعلية ومبادرات ترفيهية في إطار من التنافسية، وسيتم خلالها توزيع مجموعة من الجوائز والهدايا القيمة.

ترعى الاحتفالات مجموعة من المؤسسات والشركات تشمل المجمع التأميني ضمن الرعاية الماسية ومجموعه الدار العقارية ضمن الرعاية البلاتينية إلى جانب رعاية الشركاء الاستراتيجيين للوزارة وهم بنك الإمارات للغذاء، وهيئة الأعمال الخيرية العالمية، وجمعية دار البر، وجمعية الإحسان الخيرية، وجمعية الفجيرة الخيرية، تعاونية الاتحاد، وشركه كيتوبي والمراعي ومطعم شمسين.

من جهتها، أكدت دلال الشحي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة حرص الوزارة على التواصل الدائم مع القوى العاملة التي تعد شريكاً رئيسياً في مسيرة الدولة في مختلف المجالات، لافتة إلى أن اللقاءات الدورية مع العمال والمبادرات أصبحت برنامجاً دائماً للوزارة ومصدر ارتياح وسعادة للعمال عبر ما تحققه من تفاعل وترفيه وفائدة في الوقت نفسه.

وأوضحت أن منظومة العمل في الإمارات تستند إلى رؤية عصرية تدمج القوى العاملة ضمن حلقة العمل الرئيسية، لدورها في تطوير سوق العمل وتعزيز ريادته، مؤكدة على التقدير والاحتفاء الذي تحظى به القوى العاملة في الدولة وظهر جلياً في الدورة الثانية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إحدى أبرز الجوائز على مستوى الدولة، والتي كرمت 48 فائزاً من العاملين في المنشآت والعمالة المساعدة.