الفجيرة.. تخفيض المخالفات المرورية 50%

بناء على توجيهات سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أعلنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عن تخفيض قيمة المخالفات المرورية 50% وذلك اعتباراً من الثاني من ديسمبر المقبل ولمدة 53 يوماً، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة.

واشارت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن قرار التخفيض يخض المخالفات المرورية المسجلة قبل 1 ديسمبر 2024.. وبمقتضى القرار سيتم تخفيض قيمة المخالفات، وإلغاء النقاط المرورية، وإلغاء قيمة حجز المركبات.

ونوهت إلى أن الإعفاء لا يشمل تخفيض المخالفات المشددة.