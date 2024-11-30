«دبي الخيرية» تحتفل بعيد الاتحاد الـ 53



نظمت جمعية دبي الخيرية في مقرها فعالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات، جمعت بين التراث والأجواء الاحتفالية التي عكست روح الانتماء والولاء والفخر بمسيرة الاتحاد، والتقدير والولاء للقيادة الرشيدة التي أسست لهذا الصرح الشامخ، والتعبير عن الاعتزاز بالهوية الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة.

شهد الاحتفال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، والمهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة ومدير العمليات بالجمعية، إلى جانب مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات وكافة الموظفين والزوار.

ورفع أحمد السويدي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد، وقال: «يوم الاتحاد هو يوم تجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، والانتماء لهويتنا الوطنية، وتأكيد الاعتزاز بالحدث التاريخي الكبير الذي شهدته منطقة الخليج العربي والعالم مع إشراقة فجر الثاني من ديسمبر عام 1971، وجسد تجربة اتحادية رائدة تعد من أنجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر، ويرجع الفضل فيها للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومساندة ودعم أخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وبمشاركة من بقية حكام الإمارات. وقد رسخ الاتحاد قيم الخير في أرجاء الدولة، وجعل من الإمارات دولة تستوعب كل الطموحات وتصنع المعجزات، عبر الاستثمار في ثروتها البشرية (الإنسان) والذي تعتبره أثمن ما لديها، إلى جانب قطاع الخدمات والموارد الطبيعية - التي وهبها الله إياها - ولتصبح على موعد مع الصدارة والريادة».



وأضاف السويدي: «هذه الريادة لدولتنا الحبيبة، لم تكن لتتحقق لولا قيادتنا الرشيدة التي يُضرب بها المثل في الحكمة والتفاعل البنّاء مع الشعب، والتي تصل الليل بالنهار بغية المضي قدماً بمسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. واحتفالنا بعيد الاتحاد دعوة لكل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له لتعزيز قيم الاحتواء والمسؤولية الوطنية، وترسيخ روح الاتحاد ومبادئ العمل المشترك، كي نسهم في تتويج الإمارات بصدارة أفضل دول العالم بحلول (مئوية الإمارات 2071)».