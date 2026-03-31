«عمومية بيت الخير» تعتمد الحساب الختامي لـ2025 بإنفاق 173.8 مليون درهم

اعتمدت الجمعية العمومية لـجمعية بيت الخير الحساب الختامي لعام 2025، خلال اجتماعها السنوي الذي ترأسه معالي أحمد حميد الطاير، عضو مجلس الإدارة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومندوبي وزارة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي,

والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، والمدير العام ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية وتنمية الموارد المالية في الجمعية، والمدير المالي للجمعية، ومدير مكتب المدير العام.

وناقش الاجتماع محاضر الجلسات السابقة وأقرّها، كما استعرض تقرير مدقق الحسابات وصادق عليه، إلى جانب اعتماد الميزانية التقديرية لعام 2026.

وبحسب التقرير المالي، بلغ إجمالي إنفاق الجمعية على مشاريعها الخيرية خلال عام 2025 نحو 173.8 مليون درهم، لترتفع حصيلة إنفاقها منذ التأسيس إلى 3.1 مليارات درهم، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر محدودة الدخل والتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وشهد عام 2025 زيادة في حجم الإنفاق بلغت 29.6 مليون درهم مقارنة بالعام السابق، حيث تصدّر مشروع المساعدات الطارئة قائمة المشاريع بقيمة 65.5 مليون درهم، فيما سجل مشروع «علاج» تطوراً ملحوظاً بإنفاق بلغ 22.6 مليون درهم، استفاد منه 439 مريضاً بدعم من برامج إذاعية متخصصة.

كما شملت إنجازات العام التشغيل الكامل لوقف الفجيرة الجديد، وتنظيم رحلة عمرة لـ25 يتيماً برفقة أمهاتهم، في مبادرات تعكس البعد الإنساني لبرامج الجمعية وأثرها المباشر في تحسين جودة حياة المستفيدين.

وفي سياق خططها المستقبلية، أعلنت الجمعية تحديث مشاريعها للفترة 2025–2030، مع التركيز على دعم الأسر المواطنة محدودة الدخل، وتعزيز برامج الإسكان والمساعدات الطارئة، إلى جانب توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز دورها في منظومة العمل الخيري بالدولة.