مذكرة تفاهم حول الصحة النفسية والتأهيل



وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز ستانفورد الطبي في أبوظبي، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تقديم خدمات متخصصة في الصحة النفسية والتقييم والتأهيل الشامل لأصحاب الهمم، بما يسهم في تطوير منظومة الدعم العلاجي والتأهيلي وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير خطط علاجية مخصصة ومتابعة مستمرة لمراحل التقدم بمشاركة الأسرة، بجانب تنفيذ برامج تعليمية وإجراء أبحاث علمية لرفع الوعي بالتحديات النفسية.



وقّع المذكرة في مركز الابتكار التابع للهيئة، عبدالله عبدالعالي الحميدان، مدير عام الهيئة، وأحمد رحمه المسعود، رئيس مجلس إدارة مركز ستانفورد الطبي، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وتشمل مجالات التعاون تنفيذ خدمات تقييم نفسية ومعرفية واختبارات ذكاء ووظائف تنفيذية، وتشخيص الاضطرابات النفسية والنمائية وصعوبات التعلم ومشكلات التخاطب والسمع، وتنفيذ ورش تدريبية للأسر والمعلمين حول الاكتشاف المبكر للاضطرابات وأساليب التعامل معها، فضلاً عن إنشاء مجموعات دعم نفسي فردية وجماعية وأسرية.

وتتضمن مذكرة التفاهم مساراً لدعم التوظيف والإندماج المهني من خلال تقييمات الجاهزية للعمل.