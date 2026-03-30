«بيت الخير» توزع 2.1 مليون وجبة في رمضان

تمكنت جمعية بيت الخير من تحقيق هدف مشروع «إفطار صائم» ضمن حملتها الرمضانية «حق معلوم 3»، بعد أن وزعت مليونين و107 آلاف وجبة إفطار على الصائمين في مختلف إمارات الدولة، متجاوزة الهدف المعلن البالغ مليوني وجبة. ويعكس هذا الإنجاز التفاعل الكبير من أفراد المجتمع، ويجسد روح العطاء والتكافل.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر جهود أهل الخير والداعمين، إلى جانب العمل الميداني المكثف الذي نفذته فرق الجمعية. وأوضح أن المشروع شهد منذ اليوم الأول توزيع 66.861 وجبة يومياً، مع تزايد الأعداد تدريجياً لتلبية احتياجات المستفيدين في مختلف إمارات الدولة.

وأشار إلى أن المشروع نُفِذ عبر 96 نقطة توزيع منتشرة في أنحاء الدولة، بالإضافة إلى 21 خيمة إفطار، من أبرزها خيمة هور العنز التي استقبلت يومياً نحو 8000 صائم، وتعد الأكبر على مستوى الدولة من حيث الطاقة الاستيعابية.

وأضاف العوضي أن تجاوز الهدف المحدد يعكس رسوخ ثقافة العطاء في المجتمع، ويؤكد نجاح حملة «حق معلوم 3» في توسيع نطاق المستفيدين وترسيخ قيم التضامن خلال شهر رمضان المبارك. كما أعرب عن شكره وتقديره لكل الأفراد والمؤسسات التي أسهمت في دعم المشروع، مثمناً عطاءهم السخي الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز.

ودعا المحسنين إلى مواصلة دعم المشاريع الإنسانية التي تنفذها الجمعية على مدار العام، مشيراً إلى أن قنوات التبرع لا تزال متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيق الذكي، والرسائل النصية، بما يضمن استمرارية العمل الخيري وخدمة مختلف الفئات المحتاجة.