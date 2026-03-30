متطوعون يقدمون المساعدة خلال المنخفض الجوي



شارك متطوعو المبادرة المجتمعية «الشرطي جارك» في تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع في مناطق التجمعات السكنية والفرجان خلال المنخفض الجوي، وذلك من خلال مساهمتهم، إلى جانب فرق العمل الرئيسية، في تقديم التوعية، وسحب المياه، ومساعدة أصحاب المركبات المتعطلة، وجمع لوحات المركبات المفقودة، وتسليمها إلى مراكز الشرطة.



وساهم متطوعو مبادرة «الشرطي جارك»، التي تُعد إحدى مبادرات قسم الشرطة المجتمعية في إدارة العلاقات المجتمعية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، في دعم جهود الجهات الحكومية الميدانية في العديد من المناطق التي شهدت تجمعات للمياه، وهو ما كان محط تقدير وثناء لهم.

وأثنى العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، على جهود متطوعي مبادرة «الشرطي جارك» خلال المنخفض الجوي، مشيراً إلى أن جهودهم تعكس مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، مشيداً بحرصهم على التواصل مع الناس وتقديم يد المساعدة لهم.

وبين العميد المنصوري أن المتطوعين سلموا 279 لوحة سيارة مفقودة إلى مراكز الشرطة، وساهموا في إخراج 30 مركبة متعطلة من مناطق تجمعات المياه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة في رصد تجمعات المياه في 77 موقعاً في القصيص وبردبي والمرقبات والبرشاء والراشدية، والتواصل مع بلدية دبي من أجل تعزيز السلامة العامة.

الجدير بالذكر أن مبادرة «الشرطي جارك» تُعد إحدى مبادرات الشرطة المجتمعية التي تقوم على توطيد وربط العلاقات بين رجال الشرطة والمجتمع.