مساحات خضراء جديدة في عجمان لتعزيز رفاهية المجتمع وجودة الحياة

أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تنفيذ سلسلة من المشاريع الخضراء والمرافق الترفيهية، في إطار خططها لتعزيز المساحات الطبيعية وتحسين المشهد الحضري، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة السكان والزوار، تماشياً مع أهداف رؤية عجمان 2030.

وأوضح الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن المشاريع تشمل مختلف مناطق الإمارة وتهدف إلى رفع نسبة الرقعة الخضراء وتطوير الحدائق والمرافق العامة، بما يضمن بيئة صحية ومستدامة لجميع أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، تنفذ الدائرة مشروع تجميل جانبي شارع الشيخ محمد بن راشد، الذي يمتد على 18 كيلومتراً بتكلفة 9 ملايين درهم. ويشمل المشروع زراعة أشجار الظل والنباتات الزهرية، بالإضافة إلى إنشاء مسار مزدوج للدراجات الهوائية والسكوتر بطول نحو 12 كيلومتراً، وممشى مطاطي بطول كيلومتر واحد، حيث بلغت نسبة الإنجاز 60 %.

أما على صعيد الحدائق العامة، فتعتزم الدائرة إنشاء مشروع «حديقة المجتمع» في منطقة المنتزي على مساحة 30 ألف متر مربع. وسيضم المشروع نظام ري ذكياً يعتمد على المياه المعالجة، ومسارات للجري، وجلسات عائلية، وألعاب للأطفال.

وقال أحمد سيف المهيري، مدير إدارة الزراعة والحدائق العامة بالدائرة: إن المشاريع تعكس توجه الدائرة لبناء بنية تحتية خضراء متكاملة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى استكمال إنشاء 12 حديقة سكنية في مناطق مختلفة بالإمارة بتكلفة 10 ملايين درهم، وقد وصلت نسبة الإنجاز 65 %، مع توقع انتهاء الأعمال بحلول نهاية عام 2028.

وتعمل الدائرة أيضاً على تطوير المرافق الترفيهية لتكون صديقة لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى توسيع شبكة الري لتشمل مساحات أكبر في الإمارة، من خلال إنشاء نحو 30 كيلومتراً من شبكات نقل المياه المعالجة، دعماً لأهداف الأجندة الوطنية لإعادة استخدام 96 % من مياه الصرف المعالجة، بما يسهم في مشاريع الزراعة وتجميل المدينة والاستخدامات المتنوعة.