عبدالعزيز النعيمي: يوم الشهيد يزخر بأسمى معاني الفخر

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، أن يوم الشهيد يزخر بأسمى معاني الكبرياء والفخر في وجدان كل مواطن إماراتي، وهو مناسبة غالية نحيي فيها ذكرى من قدموا أرواحهم ودماءهم لكي يبقى علم الوطن مرفوعاً شامخاً، وننعم جميعاً بالأمن والاستقرار.

وأضاف: «في هذا اليوم، نستلهم من إقدام وشجاعة الشهداء الأبرار دافعاً متقداً لكي نمنح وطننا كل ما نملك من حب وعطاء، ونستكمل مسيرة النماء والازدهار التي بدأها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، وتواصل القيادة الرشيدة المضي بها نحو مستقبل مشرق لدولة الإمارات عنوانه الرفعة والعزة والكرامة».