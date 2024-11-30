زكي نسيبة: شهداء الوطن قدموا أرواحهم لتبقى الإمارات واحة أمن واستقرار

أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، أنه في يوم الشهيد نستذكر بفخر وإجلال تضحيات أبناء الإمارات الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة لقيم البذل والعطاء والولاء، التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، لدى أبناء الإمارات، وعلى النهج ذاته يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف معاليه في كلمة بمناسبة يوم الشهيد أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى الإمارات واحة أمن واستقرار، ولتظل رايتها شامخة بين الأمم، فهم عنوان الفداء، ونبراس الوطنية الذي يضيء مسيرتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وأكد أن هذا اليوم ليس فقط لتكريم ذكراهم، بل هو تأكيد على القيم النبيلة التي غرسوها في وجداننا جميعاً، ودعوة للأجيال الشابة لتستلهم من هذه التضحيات أسمى معاني الوفاء للوطن، ولتبني بسواعدها وطناً يليق بمآثرهم وبطولاتهم، ومن خلال رسالتها التعليمية، تلتزم جامعة الإمارات بغرس قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية في عقول وقلوب طلابها، ليكونوا امتداداً لهذه المسيرة المجيدة. ودعا معاليه في ختام الكلمة أن يحفظ الله دولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل راية دولتنا رمزاً للعزة والرفعة والشموخ.