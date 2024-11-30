وزراء: يوم الشهيد ملحمة وطنية لتكريم شهداء الوطن

أبوظبي، دبي - وام ،البيان

أكد وزراء أن الحرص على الاحتفاء بيوم الشهيد الذي يمثل ملحمة وطنية تجمع كل فئات المجتمع الإماراتي لتكريم شهداء الوطن وأبطاله، يأتي انطلاقاً من قناعة قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن مكانة الشهيد في أعلى مقامات الإجلال والتكريم لما خصه به الله من مكانة عالية، وعرفاناً لما قدمه من تضحيات كبيرة وتقديراً من قيادتنا الرشيدة، التي تحرص على الاعتزاز بتضحيات أبناء الوطن في ساحات الحق والواجب.

حرص

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، أن ما يشهده الوطن من حرص جميع أبنائه وبناته على الاحتفاء بيوم الشهيد وتضامنه مع أسر الشهداء، وأبطال القوات المسلحة ما هو إلا تأكيد جديد على تلاحم المجتمع خلف قيادته، وهو ما يقدم نموذجاً يحتذى به في العالم أجمع في الانتماء إلى الوطن.

والاستعداد للتضحية من أجله بكل غالٍ ونفيس، والتمسك بالقيم النبيلة التي غرسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الوطن جميعاً، لافتاً إلى أن شهداء الوطن الأبرار جسدوا بدمائهم الزكية منظومة القيم الأصيلة.

وأشار إلى أن الاحتفاء بذكرى الشهيد يأتي عرفاناً بما قدمه الشهداء من تضحيات كبيرة، وإرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الأجيال الحالية بتضحيات الآباء من أجل استخلاص العبر والاقتداء بنهجهم الشريف.

لافتاً إلى أن احتفاء الدولة بالشهيد يؤكد عمق التلاحم الوطني بين القيادة والشعب، ويخلق حالة من الوعي والثقافة الوطنية لمبدأ الشهادة، والتأكيد لأسرهم أن الإمارات، قيادة وشعباً، تقدر تضحياتهم، ولن تنسى ذكرى أبنائها وبطولاتهم.

قيمة وطنية

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، إن احتفاء دولة الإمارات بيوم الشهيد، يعكس فخر دولة الإمارات قيادة ومجتمعاً ومؤسسات، بما يمثله الشهداء من قيمة وطنية سامية، محورها العطاء والتضحية في سبيل رفعة الوطن وازدهار المجتمع.

وأضاف معاليه: «سيظل شهداء الإمارات ذاكرة حية تعيش فينا، وتقدم لأجيالنا الناشئة القدوة الحسنة للعطاء والوفاء والانتماء.. هؤلاء النخبة سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم صفحة مشرقة في تاريخ الدولة، عنوانها الإمارات أولاً، والمكتسبات الوطنية أولاً، ورفعة البلاد والوفاء لها والولاء لقيادتها أولاً».

وتوجه معالي محمد القرقاوي بالتحية والتقدير لأمهات وعائلات الشهداء، التي تمثل نماذج مجتمعية تحتذى وحكاية تروى بعزة وشموخ في خدمة الوطن وعمق الانتماء له وبذل الغالي لأجله وفي تلاحم المجتمع مع القيادة.

مسيرة وطنية

وأشاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالقيم النبيلة التي جسدها شهداء الوطن في ميادين العز والشرف، مؤكداً أن تضحياتهم تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة في التفاني والعطاء.

وأضاف إن يوم الشهيد يشكل محطة وطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الإمارات، وتجديد العهد على مواصلة مسيرة التميز والريادة التي رواها شهداؤنا البواسل بدمائهم الزكية.

وأضاف معاليه: إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل وفية لذكرى شهدائها الأبرار، حريصة على رعاية أسرهم الكريمة، ماضية في مسيرة التنمية والازدهار تفخر بشهدائها وتزداد بتضحياتهم عزاً ومجداً، نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وأكد أن ذكراهم ستظل حية في وجدان الوطن، نستلهم منها معاني البطولة والفداء. وأضاف معالي العويس: «في يوم الشهيد، تتجدد في نفوسنا معاني الوفاء والانتماء، ونستلهم من تضحيات شهدائنا دروساً في الإخلاص والعطاء. فقد كانوا - ولا يزالون - مشاعل نور تضيء درب الأجيال، ونماذج مشرفة في الإباء والوطنية، ورموزاً خالدة في تاريخ إماراتنا، نستمد منها القوة والعزيمة لبناء مستقبل زاهر يليق بتضحياتهم العظيمة».

مناسبة

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية نحيي فيها ذكرى أبطال الإمارات الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع صور التضحية والفداء من أجل رفعة وعزة الوطن. إن تضحياتهم ستظل مضيئة وخالدة في ذاكرة الوطن، وملهمة للأجيال القادمة، فهي تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء، وتجعلنا أكثر حرصاً على الوفاء لهم بالمضي قدماً نحو تحقيق الطموحات الوطنية، بروح من العزيمة والإخلاص».

وأضاف معاليه: «إن الشهداء بأرواحهم الطاهرة التي ارتقت في ميادين العز، يرسخون في أبناء الإمارات قيم الشجاعة والتفاني، ويعززون في نفوسهم حب الوطن والإيمان بقدسية واجب الدفاع عنه.

وإذ نحيي ذكرى تضحياتهم، فإننا نجدد عهد الوفاء للوطن، ونعاهد قيادتنا الحكيمة بأن نبقى على دربهم، حاملين راية دولة الإمارات عالية، وملتزمين بالسير نحو تعزيز ازدهارها وضمان أمنها واستقرارها، ونسأل الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الإمارات ويديم عليها الأمن والاستقرار، ويبقيها منارة للتقدم والسلام».

تلاحم

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن يوم الشهيد يعزز التلاحم الوطني ويزيد من وحدة الصف بين قيادة وشعب الإمارات، ويظل رمزاً للتضحية والوفاء في مسيرة الوطن، مشيراً إلى أن شهداء الوطن يمثلون قدوة ومصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن والأجيال القادمة، وهم نماذج مشرفة قدمت أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل المحافظة على تراب الوطن ووحدته وحفظ منجزاته.

وقال معاليه: نستذكر في دولة الإمارات تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار، الذين سطّروا بأحرف من نور صفحة مشرقة من العز والمجد، ليظلوا مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن إماراتي، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا اليوم الذي يمثل مناسبة وطنية غالية، تخلد ذكرى الشهداء الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً لعزة ورفعة وطننا الغالي.

كما أعرب عن فخره بالشهداء الذين صانوا الوطن الغالي، ورفعوا اسمه عالياً، ودافعوا عن مكتسباته وسطروا أروع معاني الشجاعة والإقدام والتضحية.

تضحية

ورأى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، وستظل حاضرة في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل لإحياء ذكرى شهدائنا الأبرار الذين قدموا أسمى معاني التضحية والفداء، ملبين نداء الواجب والمسؤولية الوطنية لصون تراب الوطن الغالي.

وقال معاليه: إن يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات، حيث نقف صفاً واحداً بفخر واعتزاز خلف قيادتنا الرشيدة في مسعاها الدائم لترسيخ الأمن والأمان، والسلم والاستقرار، ونستذكر بطولات رجال الإمارات البواسل الذين دافعوا عن الوطن ومكتسباته.

وفاء

واعتبرت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم أن شهداء الإمارات جسدوا بما قدموه وبذلوه أسمى قيم التضحية والوفاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، مجسدين بأفعالهم أعظم نماذج العطاء في سبيل رفعة الإمارات وصون إنجازاتها وقيمها السامية.

وقالت معاليها: «في يوم الشهيد نقف باعتزاز وفخر أمام تضحيات أبناء الإمارات ممن سطروا أعظم البطولات، نقف بإجلال وتقدير أمام ذوي الشهداء وأمهاتهم اللواتي زرعن حب الوطن في قلوب أبنائهن، فكانوا على قدر الأمل وجادوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن وصون مكتسباته».

فخر

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن يوم 30 نوفمبر من كل عام هو يوم للفخر والعزة بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين وهبوا أرواحهم ودماءهم الطاهرة دفاعاً عن الوطن وحماية مكتسباته، وقدموا نموذجاً مشرفاً في حب دولتنا الحبيبة والولاء لها ولقيادتها الرشيدة لتبقى راية الوطن خفاقة وشامخة بين الأمم، وسيبقون خالدين في وجداننا ووجدان الأجيال القادمة.

لنستنير بهم في العطاء والتضحية من أجل رفعة الوطن ومواصلة مسيرته الرائدة في التنمية والازدهار». وأضاف معاليه: «نعبر في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، عن مشاعر الامتنان لشهدائنا على بطولاتهم الباسلة وتضحياتهم التي قدمت دروساً ملهمة لأبناء الإمارات جيلاً بعد جيل».

دروس

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «يوم الشهيد ذكرى وطنية غالية على قلوبنا، نستلهم من خلاله الدروس والعبر لمواصلة الجهود ومسيرة البناء في سبيل تقدم وازدهار دولتنا الحبيبة، وحمل رسالة وقيم الشهداء التي لا تغيب تضحياتهم عن وجدان كل مواطن إماراتي للأجيال القادمة، وفي هذه المناسبة نجدد عهد الولاء لقيادتنا الرشيدة والإخلاص والتفاني للوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته وعزته، ونشر قيم الخير المغروسة في نفس كل مواطن إماراتي».

فداء

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن يوم الشهيد يجسد أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات وفداء وشجاعة شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الإمارات في ميادين الشرف والكرامة.

وقالت معاليها «ترك كل شهيد من شهداء الإمارات بصمته وحفر اسمه بحروف من نور في ذاكرة ووجدان الأمة لنستذكر تضحياتهم ونكون أكثر استعداداً للدفاع عن بلادنا والحفاظ على أمنها واستقرارها، ونساهم بالعمل المخلص خلف قيادتنا الرشيدة لدفع مسيرة الإمارات المباركة نحو المزيد من الازدهار». وأضافت: ستبقى تضحيات شهداء الإمارات خير دليل على أن هذا البلد لديه أبناؤه المخلصين والمستعدين في أي وقت لبذل أرواحهم للذود عن ترابه.

عطاء

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن احتفاء دولة الإمارات بيوم الشهيد، يمثل مناسبة وطنية ومجتمعية، تتجلى فيها أسمى معاني التضحية والعطاء من أجل الوطن، وقيمة عظيمة تترسخ في نفوس الأجيال، نستحضر فيها المواقف النبيلة التي سطرها أبناء الإمارات الأبطال، ضحوا بأرواحهم بشجاعة وإقدام، من أجل الدفاع عن وطنهم وحماية مجتمعهم.

وقال العلماء: «نؤكد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة معنى الولاء الحقيقي الذي سطره أبطالنا البواسل على صفحات التاريخ، في لحظات مهمة من عمر الدولة، جسدوا خلالها بعطائهم أسمى صور حُب الوطن والتضحية لأجله، ليكونوا نموذجاً مشرفاً لنا في خدمة دولتنا ومجتمعنا».

قيم

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم الشهيد، يعكس روح مجتمع دولة الإمارات، وقيم العطاء والوفاء المتجذرة فيه، ويجسد علاقة التلاحم بين المجتمع والقيادة في أبهى صورها.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تحتفي كل عام بهذه المناسبة الوطنية برموز العطاء والبذل، وأبطالنا أبناء الوطن، الذين آمنوا بقيمة العطاء لوطنهم ومجتمعهم وضحوا لأجله بأغلى ما يملكون لتظل الإمارات آمنة ومزدهرة تواصل مسيرتها نحو الرفعة والمستقبل المشرق. وتوجهت الرومي بتحية فخر وتقدير لذوي الشهداء أمهاتهم وآبائهم وأسرهم، الذين رسخوا في أبنائهم قيم التضحية والعطاء والوفاء للوطن والولاء للقيادة.

احتفاء

وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «إن تضحيات شهدائنا ستظل خالدة في ذاكرة وطننا وشعبه، مستحضرين معها كل معاني العزة والفخر، والتضحية والفداء، متعاهدين على بذل الغالي والنفيس ليظل وطننا آمناً مستقراً، وليستمر في تقديم النموذج الحضاري الذي يليق به، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي نستلهم منها معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن».

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات تحتفي اليوم بذكرى شهدائها الذين ضحوا بأنفسهم وبذلوا دماءهم لتبقى راية الوطن مرفوعة وشامخة، مؤكدة أن يوم الشهيد هو رسالة عرفان لهؤلاء الأبطال الذين أصبحوا مثالاً في التضحية والبطولة.

إخلاص

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوب ووجدان أبناء الوطن، حيث نستحضر فيها بكل فخر وإجلال تضحيات شهدائنا الأبطال، الذين جسدوا أسمى معاني الفداء والعطاء.

كما نجدد فيها العهد على مواصلة العمل والتفاني في سبيل رفعة وطننا، مستلهمين من تضحياتهم العظيمة روح الإخلاص والعزيمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة التطور والازدهار للدولة في المجالات كافة، تحت راية قيادتنا الرشيدة.

وأضاف معاليه: إن هذه المناسبة الوطنية تعكس أسمى معاني الولاء والانتماء، وتحمل في طياتها تقديراً عميقاً لتضحيات أبناء الوطن الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداءً لدولة الإمارات وأمنها وللحفاظ على مقدراتها، لتظل راية الوطن عالية خفاقة رمزاً للعزة والكرامة.

بطولات

وقال معالي عبدالله مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد: في يوم الشهيد هذا اليوم المجيد، نستحضر بكل الفخر بطولات شهدائنا البواسل الذين وهبوا حياتهم فداءً للوطن، وحماية لسيادته، مجسدين أبهى صور الانتماء للدولة والولاء للقيادة، والذود عن الحق.. يوم نرفع فيه أسمى آيات العرفان للقيادة الرشيدة للدولة لما توليه من رعاية كريمة وعناية فائقة لأسر الشهداء وأبنائهم.

وأضاف معاليه: «إنه يوم نعلن فيه، نحن أبناء هذا الوطن، تجديد الولاء للقيادة الرشيدة، وأن نظل جنوداً مخلصين، حافظين لقيم الدولة وثوابتها، مدافعين عن سيادتها وإنجازاتها، حاملين لرسالتها القائمة على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، وتقديم العون والمساعدة إلى الشعوب والدول الشقيقة والصديقة».