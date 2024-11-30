فعاليات اقتصادية: أرواح شهداء الوطن نبراس ينير المسيرة

متابعة - القسم الاقتصادي

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية في الدولة، بمناسبة يوم الشهيد الذي تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة في 30 نوفمبر من كل عام، أن التضحيات التي سطرها شهداؤنا الأبطال في ميادين العزة والكرامة مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف.

وعبروا عن اعتزازهم بالجهود المخلصة التي تتجسّد في كافة فئات وأطياف المجتمع الإماراتي، وفاءً وعرفاناً لشهدائنا الأبرار، مؤكدين أن أرواحهم الطاهرة نبراس ينير مسيرة الوطن نحو مزيد من التقدم والازدهار في جميع الميادين.

فخر واعتزاز

وقال محمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: «يُمثّل يوم الشهيد مناسبة وطنية غالية تعكس قيم الفخر والاعتزاز بتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداءً لوطنهم، وستظلّ ذكراهم دوماً محفورة في قلوبنا، وستبقى إرثاً نستمد منه الدروس في العمل والإصرار على مواصلة التقدم.

إنّ هذه المناسبة المتجدّدة في كلّ عام تبعث في نفوسنا الأثر الكبير الذي رسخّته أفعالهم البطوليّة وأروع معاني التضحية التي لا تقدّر بثمن، لتجسّد بذلك مبادئ الولاء والانتماء لدولتنا العزيزة».

وأضاف سعادته: «تُشرق هذه المناسبة في كلّ عام لتكون فرصة لنا جميعاً للتأمل في عظمة ما قدمه هؤلاء الأبطال، والتأكيد على أنّ الوطن يستحق منا المزيد من التفاني والعمل لتحقيق أمنه وازدهاره. رحم الله شهداءنا الأبرار، ووفقنا للسير على نهجهم في تقديم الأفضل لخدمة وطننا».



دفاع عن الحقّ

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بمناسبة يوم الشهيد: «يجسد إحياء «يوم الشهيد» في الثلاثين من نوفمبر من كل عام أسمى معاني العرفان والولاء والتضحية والفداء، من خلال ما سطره أبناء دولة الإمارات الأوفياء من بطولات في ميادين الكرامة، وما أظهروه من شجاعة في الدفاع عن الحقّ، مُضحّين بأرواحهم لحماية الوطن وإعلاء رايته، ومؤكدين صدق ولائهم وقسمهم للدفاع عن حريته واستقراره وأمانه.

اليوم نستذكر شهداء الوطن الأبرار ونستلهم من بطولاتهم دروساً في العزة والوحدة والتضحية في سبيل رفعة الوطن ونصرته، عملاً بالمبادئ السامية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي ذات الأسس والتعاليم التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في قلوب أبنائه وبناته من شباب الوطن.

وفي هذا اليوم المجيد، نُحيّي بكل فخر واعتزاز أرواح شهدائنا الأطهار، ونجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، مُرددين قسم الولاء، ومؤكدين على حماية وطننا وصون مكتسباته، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ قادتنا ويديم على الإمارات نعمة الأمن والرخاء».

تضحيات عظيمة

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «في يوم الشهيد نستذكر بكل فخر واعتزاز التضحيات العظيمة لشهداء الإمارات الأبرار الذين بذلوا أرواحهم وساهموا بشجاعتهم وإخلاصهم في ترسيخ دعائم الأمن والسلام في ظل قيادتنا الرشيدة.

وفي ذكرى يوم الشهيد، نعرب عن أسمى معاني الامتنان والعرفان لأهالي الشهداء الذين قدموا أروع أمثلة الفداء والعطاء لتظل راية الإمارات شامخة في سماء المجد والعزة. في مجموعة إينوك، نستمد الإلهام من تضحياتهم، ونجدّد التزامنا بالعمل المخلص لإعلاء شأن الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات. رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ الله الإمارات قيادةً وشعباً».

قيم الشجاعة

وقال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «نحيي ذكرى هذا اليوم بمشاعر مليئة بالفخر والاعتزاز، وقلوب مفعمة بالامتنان والوفاء لشهدائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم لكي يبقى اسم الوطن عالياً، وتظل أرضه منيعة وآمنة، وينعم شعبه بالأمان والاستقرار.

إنه يوم نتمثل فيه قيم الشجاعة والفداء، مقتدين بالشهداء الأبطال الذين لم يتوانوا في تقديم دمائهم الذكية في سبيل وطنهم، فكانوا نموذجاً لأعظم معاني التفاني والكرم والإيثار، وأنموذجاً في البذل والعطاء.

وفي هذه المناسبة العزيزة، نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، مستلهمين من قصص بطولتهم العزيمة والإصرار على مواصلة مسيرة التقدم والازدهار لوطننا الغالي، ومجددين عهد الوفاء والولاء لقيادتنا الرشيدة في أن نبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن وعزته».

ولاء وانتماء

قال خليفة الزريم السويدي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية - الذراع التقنية لـ «أراضي دبي»: «في يوم الشهيد، نستذكر بفخر وإجلال التضحيات العظيمة التي قدمها أبطال الإمارات دفاعاً عن كرامة الوطن ورفعته. وتجسّد هذه المناسبة الوطنية الغالية قيم الولاء والانتماء والتفاني التي غرسها فينا قادتنا، وتُلهمنا للعمل بجد وإخلاص لتحقيق تطلعات دولتنا العزيزة. إنّ ما قدمه الشهداء من بطولات سيبقى نبراساً نهتدي به، ودافعاً قوياً لتقديم الأفضل في خدمة الوطن والمجتمع، بما يعكس روح الاتحاد وقيمه النبيلة. رحم الله شهداءنا وأسكنهم فسيح جناته، وحفظ الإمارات قيادة وشعباً».